Lezioni di archeologia sul campo, laboratori didattici e sperimentazione attiva per scuole e famiglie. La Sardegna è la destinazione perfetta per conoscere i tesori dell'archeologia nuragica e sentirsi come Indiana Jones.

Un aspetto ancora poco conosciuto che sarà approfondito nel corso di 'Archeologika, il volto misterioso della Sardegna', webinar previsto oggi pomeriggio alle 15, organizzato da TTG Italia per conto della Regione Autonoma della Sardegna e della Camera di Commercio di Cagliari. Un'opportunità per le agenzie di viaggio di conoscere la vasta e originale offerta di turismo culturale presente sull'isola e trovare nuove chiavi per proporre la destinazione.



Proposte e iscrizioni

In vista della ripresa dei viaggi scolastici sono infatti molte le attività e le esperienze da suggerire alla propria clientela. Al Museo Archeologico di Dorgali, in provincia di Nuoro, è ad esempio possibile visitare i villaggi nuragici e le tombe dei giganti e partecipare a laboratori di modellazione dell'argilla e a vere attività pratiche di scavo. Unico in Europa il Museo dell'Ossidiana di Pau, nell'oristanese, che consente di sperimentare tecniche e attività artigianali millenarie.



