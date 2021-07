Toti, Liguria: “Vaccini ai cittadini lombardi, ma solo a chi soggiorna almeno 15 giorni”

15:29

I cittadini lombardi potranno effettuare la seconda dose del vaccino in Liguria. A dirlo è il presidente della regione Giovanni Toti. Intervistato dal Corriere della Sera il governatore ha confermato che, come già avviene per i piemontesi, anche i residenti in Lombardia “potranno ricevere a seconda dose in Liguria e viceversa. L’unica condizione è che il soggiorno duri almeno 15 giorni”.

“Abiliteremo tutti i codici fiscali lombardi - ha continuato il governatore -, così chi vuole può entrare, vedere l’agenda e prenotarsi negli stessi tempi dei residenti”.



Nessun problema per il Green Pass. “In tempo reale – ha spiegato Toti – la somministrazione verrà notificata all’anagrafe vaccinale per ricevere il passaporto vaccinale”. La Regione notificherà l’avvenuta immunizzazione al sistema di Poste utilizzato dalla Lombardia per gestire la campagna vaccinale.