08:02

Per l’Europa, le Regioni d’Italia a rischio elevato non restano ferme a due, ma salgono a quattro. L’aggiornamento della mappa ha aggiunto infatti all’elenco delle zone rosse Toscana e Marche, che vanno a sommarsi a Sicilia e Sardegna.

Per quanto riguarda il resto della Penisola, a restare verdi, come precisa ilsole24ore.com, sono solo Molise, Puglia e Valle d’Aosta. Le restanti Regioni vengono inserite tra le zone gialle.



Bisogna ricordare che la mappa dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, si basa su criteri completamente diversi rispetto a quelli usati per la definizione delle restrizioni da parte del Governo. L’Ue considera infatti il numero dei casi, mentre il sistema nazionale tiene conto anche delle ospedalizzazioni.