La Basilicata stanzia 4,5 milioni per sostenere il turismo

15:03

Un progetto dal nome evocativo ‘Parti’, acronimo di Piano di azione per la ripresa del turismo, è quello lanciato dalla regione Basilicata con il quale l’ente ha deciso di stanziare 4,5 milioni per individuare azioni per sostenere il territorio a cominciare dalla stagione in corso.

“Il progetto Parti - ha sottolineato l’assessore alle attività produttive della Regione Francesco Cupparo - ha l'obiettivo di individuare, in forma partecipata e condivisa, azioni di rapida cantierabilità per sostenere la Basilicata turistica".



La gestione delle risorse finanziarie del progetto sarà suddivisa in due parti, con la prima da 2,5 milioni che sarà gestita dall'Apt (Azienda di promozione del territorio), e che dovrà essere investita "in fiere, eventi e iniziative b2b, piano comunicazione rilancio e media planning, press tour e affiancamento ad iniziative ed eventi di rilievo nazionale ed internazionale, educational per tour operator".



La seconda parte, da ulteriori 2 milioni, ha aggiunto l'assessore, "sarà oggetto di avvisi pubblici per le imprese e consorzi di imprese, in modo da attuare una serie di azioni che possano consentire alla Basilicata di reagire alla crisi del turismo".