Ryanair e Visitpiemonte ancora insieme per la promozione della regione

09:14

Ryanair apre la seconda fase della campagna per promuovere Torino, Cuneo e il Piemonte tra le destinazioni turistiche europee. Prosegue così la comunicazione di VisitPiemonte in comarketing con la compagnia aerea low cost, incentratata sugli scali aeroportuali di Torino e Cuneo.

Pubblicità

Per tutto il mese di febbraio, si legge su Hotelmag, e fino a metà marzo l’attività si svilupperà sui canali web e social di Ryanair, con banner in homepage e pagine permanenti, inserzioni sull’app, invio di notifiche push su smartphone, email dedicate, spazi nella newsletter e sulle carte di imbarco, focalizzando l’attenzione sull’attività outdoor della primavera-estate, l’enogastronomia e lo shopping.



L’obiettivo è quello di raggiungere i mercati target di Danimarca, Israele, Spagna, Francia e Belgio e di incrementare l’arrivo di turisti dal Sud Italia sull’aeroporto di Cuneo Levaldigi, in particolare da Bari, Cagliari e Palermo.