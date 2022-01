La crisi di Roma: in autunno gli Stati Generali del Turismo

10:53

Un percorso di ascolto e confronto che sfocerà negli Stati Generali del Turismo del prossimo autunno. La giunta Gualtieri si sta muovendo in questa direzione per venire incontro alla richiesta di aiuto degli imprenditori di Roma, duramente provati dalla crisi dovuta al Covid.

È quanto deciso nella riunione che si è svolta tra Alessandro Onorato, assessore al Turismo della giunta Gualtieri e i rappresentanti di CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media impresa. Un'occasione per ascoltare suggerimenti e proposte e mettere in campo, insieme agli altri attori istituzionali coinvolti, i provvedimenti indispensabili per superare l'emergenza.



“Gli Stati Generali - spiega Onorato, come riportato da romatoday.it - rappresentano l’occasione giusta per condividere le linee strategiche e le azioni di rilancio delle politiche del turismo: la visione dell'amministrazione comunale per far ripartire e sostenere concretamente l'intero settore, con nuove politiche di promozione e rilancio dei flussi turistici".



E lancia un segnale di speranza: “Superata la pandemia - dice - saremo in grado di ripartire e tornare a quei 20 milioni di turisti l'anno. Dobbiamo unire le forze e noi come Roma Capitale siamo pronti a fare la nostra parte".