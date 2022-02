Sardegna e crociere: nel 2022 attesi oltre 180 approdi

15:21

La Sardegna riparte anche sotto il profilo crocieristico. L’isola infatti si prepara a ospitare nel corso di quest’anno oltre 180 navi da crociera, che approderanno nei porti dell’isola durante quest’anno.

Come riportato da La Nuova Sardegna, il primo approdo è avvenuto a Cagliari con l'AidaBlu.

Un passo avanti e un riavvicinamento ai dati del 2019: allora le toccate erano state 218. È il porto di Cagliari a mantenere la leadership, con poco più di 120 approdi e una previsione di circa 200 mila crocieristi. Nel 2019 le toccate nave a Cagliari erano state poco più di 100 con un totale passeggeri di circa 260 mila unità. Seconda posizione per Olbia che, rispetto ai 70 scali e 126 mila passeggeri del 2019, prevede un 2022 con 48 approdi di navi più grandi programmati tra marzo e novembre e circa 100 mila passeggeri. In ripresa ma ancora lontano dai numeri del 2019, lo scalo di Porto Torres si prepara ad accogliere 5 navi, concentrate nei mesi di giugno e luglio, con una previsione di circa 6 mila passeggeri.



Anche Golfo Aranci, dopo un peiodo di blocco totale, tornerà ai livelli pre-pandemia con quattro approdi tra aprile e ottobre delle navi di Seabourn Cruise Line ed una proiezione di 2mila 400 passeggeri. Oristano si prepara a riaccogliere le crociere, con una graduale ripresa rispetto al record 2019 (7 scali e 776 passeggeri). Altre due toccate interesseranno infine lo scalo di Arbatax.



In dettaglio, per la prima volta Cagliari ed Olbia accoglieranno la Valiant Lady, ammiraglia della neonata Virgin Cruise. Anche Msc Crociere torna ad Olbia dopo 3 anni di assenza con la Orchestra, reintroducendo la possibilità di imbarco e sbarco per un tour nel Mediterraneo. Cagliari ed Olbia, infine, saranno tappe di AidaStella per quattro approdi, da luglio a novembre.