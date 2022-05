Land of Fashion e FICO Eataly World: accordo per il Made in Italy

08:00

Un accordo fra Land of Fashion e FICO Eataly World mette in riferimento due player che vogliono porsi come punti di riferimento nel raccontare l'eccellenza e i plus del Made in Italy. L’intesa fra i due brand permetterà ai visitatori di entrambe le realtà di godere di vantaggi a loro dedicati.

L'iniziativa, che si presenta quindi come un'ottima opportunità per combinare scoperta dei territori, shopping, pause gourmand e momenti di relax e divertimento, prenderà il via in occasione di due momenti distinti: dal 30 maggio al 15 giugno, chiunque acquisterà un biglietto di ingresso al parco FICO Eataly World riceverà in omaggio una gift card che potrà essere spesa in uno qualsiasi dei cinque Village Land of Fashion.



Successivamente, dal 18 giugno al 2 luglio i clienti Land of Fashion, a fronte di una spesa minima effettuata presso un qualsiasi store dei Village, riceveranno una cartolina valida per un ingresso gratuito al FICO Eataly World, che comprende anche il tour guidato del Parco e l’accesso illimitato alle sue attrazioni e ai 5 padiglioni multimediali.