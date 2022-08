11:34

"Tutto il Mezzogiorno dovrebbe puntare ad attrarre più turismo straniero. E Puglia e Basilicata possono davvero diventare la Florida, la California”. Pietro Labriola, amministratore delegato del Gruppo Tim, non ha dubbi: Il Sud della Penisola ha potenzialità straordinarie per competere con le destinazioni più blasonate del pianeta, ma occorre agire subito e con interventi mirati sul fronte delle infrastrutture, dei servizi e della comunicazione.

Vendere meglio il prodotto

Prima condizione, secondo lui, è imparare a vendere meglio il prodotto: “Se citi la Puglia in Brasile (Labriola è stato leader di Tim Brasile ndr) non sanno cosa sia – spiega a La Gazzetta del Mezzogiorno -. Molti, per esempio, dall’estero visitano tipicamente Roma, Firenze, Venezia, Lago di Como e Costiera Amalfitana. Si fermano lì. Quindi Puglia e Basilicata, forti di un clima che consente anche di destagionalizzare, dovrebbero sviluppare azioni tese a dare maggiore visibilità a questo contesto”.



Manca anche una comunicazione sugli eventi per gli stranieri: “È tipico della cultura meridionale che, ogni giorno, in ogni paesino ci sia una sagra. Ma il turista che arriva qui come lo sa? Non c’è una mappatura di tutti gli eventi e in lingua inglese, francese, portoghese. E, poi, come fa a raggiungerli? Deve noleggiare una macchina, ma qui è complicato e anche costoso. Se sei un turista e vuoi andare una sera a Locorotondo e una sera a Sammichele, come fai? Quindi, a mio parere, c’è bisogno di strutturare l’offerta e organizzare anche i trasporti”.