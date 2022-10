Cortina Skiworld verso la stagione invernale

19:30

Cortina si prepara alla riapertura dei comprensori sciistici. “La stagione dello sci inizierà regolarmente non appena sarà possibile – assicura Marco Zardini, presidente del Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina, San Vito, Auronzo e Misurina (Cortina Skiworld) –. Confidiamo nella neve, ma se sarà necessario siamo pronti all’innevamento programmato quando le temperature lo consentiranno. La responsabilità degli impiantisti, infatti, non è solo nei confronti dei tanti ospiti che d’inverno popolano le piste da sci, ma anche verso un’intera filiera che comprende tutte le attività ricettive. Se ci fermiamo noi – conclude Zardini – si crea un danno all’intera filiera, come abbiamo potuto rilevare nel periodo della pandemia. Per questo siamo convinti che sia fondamentale aprire a qualunque costo”.



Confermata quindi la data di apertura della stagione prevista dal Dolomiti Superski per il 26 novembre 2022, salvo che la neve non faccia qualche sorpresa al mondo della montagna.

L’ufficio Skipass di Cortina sarà aperto al pubblico dall’11 novembre. Sarà invece possibile acquistare gli skipass online dal 1° novembre.



I rincari generalizzati hanno portato a una revisione del pricing, con un aumento del 10% delle tariffe skipass, rispetto allo scorso anno. Chi però acquisterà lo skipass invernale online potrà risparmiare il 5%.