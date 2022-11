Lombardia: skipass a 5 euro per i ragazzi under 16

17:00

Un investimento sulla stagione invernale che sta arrivando ma anche sul futuro delle vacanze neve. La Lombardia ha infatti deciso, in collaborazione con Anef Ski Lombardia, di promuovere per l’inverno 2023 skipass e lezioni di sci per ragazzi under 16 al costo di 5 euro.

Una mossa strategica, perché incentiva le famiglie a far avvicinare allo sci i ragazzi e, nello stesso tempo, permette a questi ultimi di appassionarsi a uno sport bellissimo ma costoso.



"Regione Lombardia crede fermamente nell'alto valore attrattivo e turistico della montagna – dice l’assessora al Turismo Lara Magoni -. La promozione delle nostre piste da sci passa anche attraverso misure volte a sostenere un comparto che, dopo la crisi da pandemia, ora deve affrontare enormi spese con il caro energia".



"I nostri giovani, grazie a prezzi convenienti, potranno godere delle bellezze delle montagne - ha continuato l'assessora - diventando dei veri e propri 'promoter' dello sci in Lombardia".