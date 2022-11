di Isabella Cattoni

09:16

La promozione dell’Italia volta pagina. Con ‘Scopri l’Italia che non sapevi’ prosegue il progetto che unisce alcune regioni nel presentare ‘paesaggi, cammini, arte, sapori, natura e sport’ in località al di fuori dei circuiti turistici più battuti.

“Esiste un’Italia alternativa, ancora da scoprire. Obiettivo del progetto è quello di valorizzarne alcuni aspetti, concentrati al momento su borghi e turismo lento, enogastronomia e cammini e turismo attivo” ha spiegato Paola Marchegiani (nella foto), dirigente di Turismo Marche, parlando a nome dei partecipanti al progetto.



Il piano

Nato da un accordo tra il Ministero del Turismo e la Commissione Politiche per il Turismo coordinata dalla Regione Abruzzo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con Enit, il piano è stato sostenuto da un finanziamento di 3 milioni per la realizzazione della prima fase, al quale seguiranno ulteriori 5 milioni per il piano promozionale 2022 attualmente in fase di definizione.



Le regioni capofila – Umbria, Marche ed Emilia Romagna – hanno dato vita a un progetto che mira alla riscoperta del turismo sostenibile da una parte e all’utilizzo di strumenti nuovi per ricreare la narrazione, impostando una nuova forma di dialogo con i turisti dall’altra.



Gianluigi Bettin, rappresentante della Regione Umbria, ha posto l’accento sulla valorizzazione del turismo lento, che porta con sé anche una speciale attenzione all’enogastronomia come veicolo di conoscenza delle tradizioni del territorio. “Esistono 100 diversi cammini in Italia – ha spiegato -, caricati su viaggio.italia.it. L’obiettivo è quello di verticalizzare sempre più un’offerta che non può prescindere dalla proposta enogastronomica”.



I borghi

Dal punto di vista dei borghi, è Michele Fantini, rappresentante dell’Emilia Romagna, a focalizzare l’attenzione su un lavoro che, attraverso la voce di 21 selezionati content creastors internazionali, ha permesso di raccogliere sul sito contenuti per catturare l’attenzione anche sul fronte del turismo incoming.

Turismo attivo invece al centro dell’intervento di Paola Marchegiani, rappresentante delle Marche, con focus speciale sugli investimenti effettuati sia sul cicloturismo, sia sulle attività legate al mare.



“Si tratta di un piano in divenire, che non finisce qui – ha aggiunto Marchegiani –, che andrà ampliato sia per tematiche sia per regioni partecipanti. La presenza del rappresentante della Regione Toscana ci fa ben sperare in nuovi futuri nuovi ingressi”.

In occasione della presentazione sono stati premiati i 21 vincitori – uno per regione – del contest #LitaliaCheNonSapevi. “All’iniziativa hanno aderito 676 partecipanti, che hanno disegnato attraverso immagini, video, podcast e racconti l’Italia più nascosta e segreta ma non per questo meno attrattiva – ha spiegato Sandro Giorgetti, responsabile social media di ‘Viaggio Italiano’. Un successo importante, per un progetto che è solo una stazione sui binari della ripartenza”