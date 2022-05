Scopri l’Italia che non sapevi, parte la nuova promozione dei borghi e del turismo slow

11:58

Si chiama ‘Scopri l’Italia che non sapevi’ ed è la nuova strategia di promozione delle Regioni italiane che fa parte del Piano di promozione nazionale del Ministero del Turismo e che ha come tematiche centrali i borghi e i paesaggi italiani, il turismo lento e quello attivo.

Il progetto vede il coinvolgimento in qualità di capofila delle Regioni Emilia Romagna, Umbria e Marche, ognuna per la valorizzazione di una tematica specifica, con l’Abruzzo responsabile degli aspetti legati all’interoperabilità con il Tourism Digital Hub e la collaborazione dell’Enit.



Si tratta di un vero e proprio ‘Viaggio Italiano’ che si snoda per cinque mesi per trasportare i turisti alla scoperta della bellezza del nostro territorio. Un raggio d’azione ampio focalizzato sugli asset “Borghi e paesaggi italiani, identità, stile, qualità della vita” ( capofila Emilia Romagna); “Turismo lento: cammini, enogastronomia, arte, beni culturali” (capofila Umbria) e “Turismo attivo: bike, nautica, nordic walking e attività outdoor per l’estate e l’inverno” (capofila Marche) raccontati in modo capillare nel portale viaggio.italia.it.



Si tratta del primo progetto turistico organico realizzato congiuntamente da tutte le Istituzioni.



Per rafforzare ulteriormente il prodotto ‘Borghi’ altre attività verranno realizzate nei prossimi mesi a cominciare da una mappa nazionale e interattiva con informazioni testuali e materiali grafici di 1.000 borghi e paesaggi italiani. Verrà inoltre creato un format di comunicazione digitale con iambassador, rivolto ai principali mercati stranieri basato sul turismo esperienziale: 21 creator internazionali (uno per ogni regione) scopriranno oltre 60 borghi italiani, vivendoli come se fossero dei local, con l’obiettivo di raccontare un’offerta turistica a 360 gradi.



Rispetto invece al “turismo slow”, l’accento è su quello che oggi sono i cammini, mentre il turismo attivo vede l’Italia proposta in chiave outdoor, in modo da valorizzare alcune attività sportive praticabili a livello di turismo naturalistico/esperienziale. Tre i prodotti su cui ci si focalizza: le vie del Mare, con itinerari e rotte nautiche interregionali, le vie del Bike e le vie del Nordic Walking, con la costruzione di percorsi fra territori.