Erasmus in Gran Bretagna: futuro ancora incerto

13:07

In riferimento ai problemi collegati alla Brexit, l’ultimo annuncio viene in merito al programma Erasmus, attraverso il quale gli studenti stranieri hanno la possibilità di studiare per un periodo in un Paese dell’Ue. Per quanto riguarda il flussi di giovani diretti in Gran Bretagna, la situazione si è complicata dopo la bocciatura in Parlamento di un emendamento che puntava a inserire l’impegno a continuare a far parte del programma anche dopo l’uscita dalla Ue.

In realtà il voto nono significherebbe la fine dell’Erasmus, ma indicherebbe, come riportato dal Corriere della Sera, la decisione del partito Conservatore di bocciare gli emendamenti al testo sulla Brexit, in modo tale da avere un “Testo concentrato sull’essenziale” come spiegato da Downing Street . E, come evidenziato dal Sole 24Ore, il ministero dell’Istruzione britannico ha aggiunto: “Il Governo si impegna a continuare i rapporti accademici tra Gran Bretagna e Ue, compreso il programma Erasmus, se sarà nel nostro interesse farlo. Il voto non cambia nulla”.

La prosecuzione di Erasmus resta dunque un punto interrogativo e sarà uno dei temi ancora sul tappeto da affrontare in un negoziato che si protrarrà fino a fine 2020.