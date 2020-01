Cinesi in vacanza, boom di viaggi per il loro Capodanno

11:59

I dati sono quelli ufficiali presentati dal Ministero dei Trasporti e la cifra è impressionante: in soli dieci giorni di festività nel periodo del loro Capodanno, dal 10 al 19 gennaio, il numero di viaggi dei cinesi è arrivato a 758 milioni, a più 2,5% rispetto allo scorso anno. Considerato che il periodo dei viaggi dura 40 giorni, dal 10 gennaio al 18 febbraio, si può facilmente calcolare l’impatto dell’outgoing dei cinesi, che nei dieci giorni in esame hanno effettuato 19,13 milioni di voli, a più 9,1% sul 2019. I viaggi in treno , sottolinea agenzianova.com, sono stati 117 milioni, a più 20,3% sull’anno scorso, mentre gli spostamenti su strada sono arrivati a 612 milioni.