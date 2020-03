Tokyo, apre il parco tematico in miniatura più grande al mondo

17:26

Tokyo continua a stupire. È infatti in programma il prossimo il 25 aprile nella zona di Ariake l’apertura di Small Worlds Tokyo, il più grande parco tematico indoor in miniatura del mondo.

Pubblicità

Estesa su 8mila metri quadri suddivisi su quattro piani, la nuova attrazione consta di sette aree tematiche con modellini di persone, veicoli e oggetti in scala 1:80, riprodotti con precisione e ricchezza di dettagli. Durante la passeggiata tra le miniature - alcune più piccole di una monetina da uno yen – i visitatori vengono proiettati in una realtà microscopica. Molto divertenti i modellini di veicoli in movimento; tra le tante riproduzioni, da non perdere il lancio dallo Space Center delle navicelle spaziali, il tutto accompagnato da effetti sonori.



Small Worlds presenta riproduzioni di personaggi storici del passato e del presente, ma anche quartieri immaginari di ‘Evangelion’ e ‘Sailor Moon’. Da visitare anche la Global Village Area, che unisce elementi fantasy a quelli della narrativa fantascientifica ‘steampunk’. Il parco tematico è visitabile tutto l’anno e presenta una vasta area al coperto.