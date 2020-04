Thailandia: Phuket chiude l'aeroporto internazionale

16:52

Phuket si blinda per far fronte all’emergenza coronavirus, che in Thailandia ha contagiato oltre 1600 persone. L’aeroporto internazionale della più grande isola della Thailandia non effettuerà più voli a partire dalle 00.01 del 10 aprile e fino a tutto il 30 aprile.

Una mossa che fa seguito alla decisione di chiudere tutti gli accessi all’isola, collegata alla terraferma dal lungo ponte stradale Sarasin. Il Chatchai check point è chiuso fino al 30 aprile a tutti i tipi di veicoli, eccetto quelli che trasportano beni di prima necessità e attrezzature mediche. Vietato l’acceso anche dal Marine Transportation Channel.