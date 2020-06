Tui: Italia sul podio delle destinazioni per gli inglesi

11:23

Spagna, Grecia e Italia. Sono queste, nell’ordine, le prime tre destinazioni in cui sognano di passare una vacanza i turisti inglesi secondo un’indagine di Tui.

Tuttavia, la vacanza non sarebbe ancora in cima ai desideri degli inglesi. Solo il 15% vorrebbe partite il prima possibile; il 16% intende prendersi un break entro l’inverno mentre il 45% vorrebbe partire prima dell’estate 2021.



Qualche difficoltà ci sarebbe anche per il turismo organizzato: Tui segnala infatti un aumento delle ricerche per soluzioni fai da te.



Per quanto riguarda le partenze, i mesi preferiti si confermano maggio e giugno.