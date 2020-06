Giordania, online un sito rinnovato e più social

13:58

Il Jordan Tourism Board rinnova totalmente il suo sito internet, per migliorarne impatto visivo, contenuti e approccio social.

Pubblicità

Oltre alle informazioni generali per visitare il Paese, il sito propone un tour in tutto ciò che si può visitare e fare in Giordania, dalle attrazioni, alla ricerca degli hotel in diverse aree del paese; all’acquisto del Jordan Pass.

Un’area intera è dedicato ai social media con la possibilità di vedere in tempo reale cosa fanno e postano i visitatori. Usando l’hashtag #visitjordan è possibile poi comparire in questo spazio social dedicato alle esperienze personali dei turisti in Giordania.



Il sito contiene anche nuovi spunti sul turismo esperienziale, con itinerari solidali, eco e avventura, della fede, del benessere, storia e cultura e una sezione dedicata alla gastronomia.