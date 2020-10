Berlino vuole ripartire: i progetti in campo per il 2021

14:33

Berlino si rifà il trucco e già dal 2021, Covid permettendo, è pronta a ripartire grazie a milioni di investimenti pubblici. Poco prima della crisi sono stati inaugurati il Futurium e la James Simon Gallery. Il 17 dicembre si alza il sipario sull'Humboldt Forum, storico palazzo dalla grande cupola, 30mila metri quadrati di area espositiva rimessa a nuovo tra musei e laboratori.

Inoltre è partita la costruzione della quarta ala del Pergamon Museum ed è pronta la cosiddetta "promenade archeologica" di collegamento tra i vari siti museali.



"Il masterplan legato all'Isola dei Musei è ancora lungo e si concluderà nel 2030" ha spiegato Carlo Carbone, market & media relations manager di Visit Berlin. A breve sarà completato il tratto mancante della metropolitana U5, tra Alexander Platz e la Porta di Brandeburgo, che servirà proprio la zona museale. Infine, il 31 ottobre, apre il nuovo Aeroporto Berlino-Brandeburgo, che prende il posto di Tegel.



Certo, non tutto brilla anche sotto il Bundestag. Ad agosto, ultimo dato disponibile, il turismo a Berlino è calato come in tutte le capitali (-51,9% gli arrivi, -78% la componente estera). L'aeroporto arriva con quasi 8 anni di ritardo e un costo che ha superato i 7 miliardi di euro e anche il progetto dell'Humboldt Forum (dell'architetto italiano Franco Stella) è partito nel 2013 e ha subito critiche e ritardi. Ma ora è pronto a diventare cuore dell'offerta culturale.



Adriano Lovera