Nepal, ripartono i voli panoramici sull'Himalaya

17:05

L'Himalaya rimane una delle maggiori attrazioni a livello mondiale. Dopo la riapertura del Monte Everest, si riparte anche con i voli per sorvolare la celebre catena montuosa. Dalla prossima settimana infatti, il Nepal tornerà protagonista con gli operativi del carrier locale Yeti Airlines.

La domanda da parte del mercato c'è, motivo per cui, come riporta travelmole.com, dopo un'iniziale frequenza di un volo a settimana durante il weekend, è probabile che le operazioni aumenteranno.



Si aggiunge anche l'offerta di Buddha Air che come il suo concorrente proporrà la promozione 'compra un biglietto e il secondo è in omaggio' per spingere il servizio.



Gaia Guarino