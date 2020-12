Spagna: una campagna di contenuti podcast per l’Italia

15:25

È dedicata al mercato italiano ‘El Viaje’, la prima campagna di contenuti podcast lanciata dall’Ente Spagnolo del Turismo per promuovere le destinazioni spagnole più amate dai nostri connazionali.

“Un nuovo modo per connetterci con i viaggiatori - spiega Isabel Garaña Corces, Console Aggiunto e direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano -. Aspettiamo anche un buon effetto ‘buzz’ per la modalità con la quale l’Ente Spagnolo del Turismo ha scelto di comunicare la sua destinazione”.



La collezione potrà essere fruita podcast per podcast, oppure in modo unitario, dal momento che i racconti messi insieme ne creeranno uno unico, come un audiolibro incentrato su un’avventura interamente ambientata in Spagna.



La prima serie di otto podcast vedrà come protagoniste El Hierro, Ibiza, Valencia, Andalusia, Galizia, Estremadura e Castiglia Leon. Saranno disponibili su un canale specifico sul portale spain.info in italiano e per lo streaming su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker e Anchor.