Grecia-Regno Unito, possibile un corridoio turistico per l’estate

La Grecia e il Regno Unito pensano a un corridoio turistico. I cittadini Uk che riceveranno il vaccino, potranno così volare verso Atene e dintorni senza alcuna restrizione. La decisione arriva per bocca di Haris Theoharis, ministro del Turismo greco.

Una mossa che guarda all'estate e al ritorno dei viaggiatori verso il Paese. Il vaccino, infatti, eviterebbe sia l'obbligo del tampone sia la quarantena all'arrivo.



Ogni anno la Grecia accoglie circa 4 milioni di turisti britannici, motivo per cui la loro presenza è fondamentale per l'economia. Come riporta geeekreporter.com, la speranza è che questo corridoio risollevi il settore che, nei primi 9 mesi del 2020 e soltanto relativamente all'hospitality, ha registrato una perdita di 4,26 miliardi di euro. Un altro accordo è stato siglato con Israele, i cui viaggiatori vaccinati potranno entrare in Grecia liberamente.



Gaia Guarino