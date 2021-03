Abu Dhabi, al via la quarta edizione del Culture Summit

09:19

Dct Abu Dhabi annuncia la prossima edizione del Culture Summit Abu Dhabi, il forum di riferimento sulla scena internazionale che spazia dall’indagine di soluzioni culturali creative allo sviluppo di tematiche più complesse e urgenti che interessano il mondo di oggi.

In programma dall’8 al 10 marzo 2021, la quarta edizione virtuale del vertice tratterà il tema ‘The cultural economy and the economy of culture’.

Ispirato al dibattito chiave dell'edizione 2019 circa il supporto finanziario e la sostenibilità in ambito culturale a fronte di una rapida evoluzione economica e sociale, il Culture Summit 2021 presenterà numerose proposte per rinnovare il settore della cultura in un ambiente post Covid-19, mostrando come l'industria creativa possa rappresentare una forza positiva e un motore potente per la crescita di società ed economie.



Culture Summit 2021 è organizzato dal Dct Abu Dhabi, in collaborazione con istituzioni partner tra cui Unesco, Solomon R. Guggenheim Museum and Foundation, The Economist Events, Google, United Nations Conference on Trade and Development, The Design Museum - London, Institut Français, Abu Dhabi Cultural Foundation, Louvre Abu Dhabi, Berklee Abu Dhabi.