09:42

Non è solo una questione di Covid. L’inserimento dell’Italia nella lista dei Paesi ‘Level 4’ del portale Usa Travel Advisor ha anche altre motivazioni, come riportato sul sito.

La categoria in questione è contrassegnata dalla frase “do not travel” e raccoglie i Paesi a proposito dei quali viene appunto diramata l’indicazione di “non viaggiare”. Per quanto riguarda il Belpaese le ragioni dell’inserimento riguardano sia il Covid sia la sicurezza pubblica. Viene infatti raccomandato, come riporta il sito rainews.it, di “prendere precauzioni aggiuntive a causa del terrorismo”.



La lista si allunga

Per la verità, la lista degli Stati ‘Level 4’ si è notevolmente allungata con la Pandiema: da 34 si è passati infatti a 116 Paesi. E le raccomandazioni non riguardano solo l’Italia ma anche destinazioni come la Gran Bretagna, La Germania e il Belgio.



Non solo: per Francia e Spagna, oltre a Covid e terrorismo viene indicato anche il rischio di “disordini”.