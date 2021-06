12:06

Un primo passo, ma che potrebbe essere un buon segnale per fare ripartire anche i flussi turistici tra i due Paesi e rilanciare il turismo già da questa estate

A partire da ieri infatti chi entra in Germania dall'Italia via terra non sarà più tenuto ad alcuna limitazione, mentre chi arriverà in terra tedesca via aereo dovrà ancora presentare all'ingresso un test negativo. Lo stesso provvedimento è stato adottato anche nei confronti del Vaticano, della Repubblica Ceca e di una parte dell'Austria.



Si attende ora di capire quali saranno le prossime mosse, considerando anche l’imminente ingresso sulla scena del Green Pass, che dovrebbe chiudere definitivamente il capitolo delle restrizioni tra i Paesi membri dell’Ue.