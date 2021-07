L'Irlanda riapre ai turisti europei. Ecco le regole di ingresso nel Paese

15:43

Anche per l’Irlanda arriva il momento della riapertura ai turisti dell’Unione europea. Dal 19 luglio viaggiatori dovranno compilare il Passenger Locator Form (Plf), indicando quale documento si possiede tra quelli richiesti: certificato di vaccinazione; certificato di guarigione da Covid-19 negli ultimi 6 mesi; risultato di test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dall'arrivo.

“All'arrivo in Irlanda, verranno effettuati controlli a campione su certificati digitali Covid, altri documenti di vaccinazioni e test Rt-Pcr negativi – si legge in una nota dell’ente -. È importante sottolineare che l'introduzione di questi controlli aggiuntivi potrebbe causare qualche disagio, con conseguenti possibili ritardi per visitatori, ed è pertanto opportuno concedersi più tempo sia per la partenza sia per l'arrivo”.



Per quanto riguarda i minorenni, quelli in età compresa i 12 e i 17 anni, sempre dal 19 luglio, dovranno aver effettuato avere un test Rt-Pcr negativo anche se sono accompagnati da adulti completamente vaccinati o guariti, mentre i bambini di età inferiore ai 12 anni non hanno bisogno di fare alcun test Rt-Pcr.



“È importante notare anche che solamente chi ha completato l’iter di vaccinazione – conclude la nota - o chi è in possesso di un certificato di guarigione da Covid-19, rilasciato negli ultimi 6 mesi, potrà usufruire dei servizi di ristorazione al coperto nel corso del proprio soggiorno in Irlanda”.