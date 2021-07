Il Canada riapre da settembre senza quarantena a tutti i viaggiatori vaccinati

14:22

Il Canada è pronto ad alleggerire i requisiti di ingresso per i visitatori internazionali completamente vaccinati a far data dall'inizio di settembre.

La Public Health Agency canadese ha infatti dichiarato che dal 7 settembre i confini del Canada riapriranno a qualsiasi viaggiatore completamente vaccinato che abbia ricevuto le dosi complete di vaccino almeno 14 giorni prima dell'ingresso. Come riporta TTG Media, per questi soggetti non sarà più obbligatoria la quarantena all'arrivo.



Questo provvedimento verrà eseguito a condizione che "la situazione epidemiologica interna rimanga favorevole" nelle prossime settimane.

Come primo passo, il Canada consentirà ai cittadini statunitensi e ai residenti permanenti di entrare nel Paese dal 9 agosto, a condizione che siano stati completamente vaccinati almeno 14 giorni prima dell'arrivo. Il Canada amplierà anche il numero di aeroporti autorizzati a gestire voli internazionali dal prossimo mese. Attualmente solo quattro aeroporti - Montreal, Toronto, Calgary e Vancouver - sono autorizzati ad accettare voli internazionali, ma questo elenco sarà ampliato dal 9 agosto per includere i gateway di Halifax, Quebec City, Ottawa, Winnipeg ed Edmonton.



Il ministro dei Trasporti canadese Omar Alghabra ha spiegato: “Grazie agli incredibili progressi che i canadesi hanno compiuto nella lotta contro la pandemia, siamo in grado di fare il passo successivo nella graduale riapertura del confine canadese. Non vediamo l'ora di accogliere gli americani completamente vaccinati, seguiti dai viaggiatori dal resto del mondo dall'inizio di settembre".



Tutti i visitatori in Canada, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, dovranno sostenere un test Pcr pre-ingresso. Ma i viaggiatori completamente vaccinati dal 9 agosto non dovranno sostenere un altro test all'arrivo, a meno che non vengano selezionati casualmente. Sempre dal 9 agosto, il Canada rimuoverà anche l'obbligo di soggiornare in un hotel autorizzato dal Governo per tre notti.