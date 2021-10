12:39

A partire dal 1 novembre, i viaggiatori completamente vaccinati provenienti da 46 paesi diversi potranno visitare la Thailandia senza restrizioni di quarantena per la prima volta da aprile 2020.

Secondo Yuthasak Supasorn, ceo di Tourism Authority of Thailand, si prevede che 10 milioni di turisti visiteranno la Thailandia nel 2022, generando una cifra di ricavi stimata in 13,7 miliardi di sterline (circa 16,2 miliardi di euro).

“Come molti - ha spiegato il manager - abbiamo imparato ad adattarci. In assenza di viaggiatori internazionali, che ci sono mancati molto negli ultimi 19 mesi, abbiamo fatto l’impossibile per aiutare le imprese alberghiere a sfruttare il potenziale del turismo domestico - ovvero i 12 milioni di thailandesi che nel 2019 hanno viaggiato all'estero - e mantenere un'occupazione di almeno il 30%, non tanto per aumentare la redditività aziendale, quanto piuttosto per aiutare a mantenere i livelli occupazionali".



"Abbiamo trascorso questo periodo di stop forzato preparandoci positivamente alla ripartenza del turismo internazionale. Dal luglio 2021 il nostro programma ‘Sandbox’ ha aperto la strada a un ritorno sicuro, controllato e misurato che ci ha portato, dal 1 novembre, a riaprire con fiducia a 46 paesi senza restrizioni di quarantena. In base alla certificazione Thailand Safety and Health Administration, approvata dal Wttc, oltre 17mila aziende turistiche hanno più del 70% del personale vaccinato, offrendo garanzie sia ai turisti sia agli abitanti locali. Miriamo ad accogliere 10 milioni di arrivi globali nel 2022, generando un fatturato turistico di 13,7 miliardi di sterline”.



La pandemia, poi, ha portato con sé anche qualche elemento positivo. “I nostri parchi nazionali hanno fissato rigide limitazioni al numero di visitatori e hanno vietato la plastica monouso. Le nostre spiagge e i nostri oceani sono più puliti e gli animali selvatici stanno di nuovo aumentando di numero”.