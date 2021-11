Grecia, il contagio corre: le nuove misure del Governo

12:24

È prevista per questa sera alle 18 la conferenza stampa in cui il ministro della Salute Thanos Plevris annuncerà per la Grecia nuove restrizioni per contrastare la pandemia da Covid-19 che, come è emerso dai dati, sta galoppando nel Paese tanto che, negli ultimi tre giorni, il numero di contagi è addirittura raddoppiato rispetto alla prima ondata e la situazione negli ospedali della Grecia settentrionale e centrale si va aggravando di ora in ora.

Test obbligatori per i non vaccinati

Il governo ha allentato le restrizioni e vietato i lockdown locali anche nelle aree ad alto rischio a partire dal 6 ottobre, ma ora la situazione è peggiorata e si ipotizza, tra le altre misure, l’obbligatorietà dei test rapidi per i dipendenti non vaccinati del settore privato. Non si escludono inoltre nuovi divieti per i clienti non vaccinati nei ristoranti, nei bar e nei locali del Paese. Non è però chiaro, spiega la testata Keep Talking Grece, se le restrizioni saranno imposte orizzontalmente in tutto il Paese o solo nelle regioni ‘rosse’, cioè a livello locale.



Tra le nuove mosse al vaglio anche l’eventualità di obbligare i dipendenti della ristorazione e dello spettacolo a vaccinarsi. Questa, tuttavia, è un'opzione che non sembra avere molti sostenitori nelle istituzioni e, da parte loro, i funzionari del governo avevano precedentemente ribadito che l'espansione della vaccinazione obbligatoria non era nei piani.