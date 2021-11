Irlanda: nel 2022 potenziata l'attività di marketing. Tornano i workshop

di Gaia Guarino

Il governo irlandese supporta le attività dell'ente del turismo stanziando un budget più elevato per attività di marketing sia trade sia consumer. Nel 2022 ricominceranno i workshop in presenza, come per esempio quello in calendario per fine marzo a Belfast durante il quale i t.o. italiani potranno incontrare i fornitori locali, ma anche i webinar e i fam trip tra cui uno dedicato agli operatori del segmento luxury. Si sommano iniziative di co-marketing con ota, t.o. e compagnie aeree.

Massima attenzione pure sui collegamenti verso il Paese. Aer Lingus ha annunciato un recupero al 60% rispetto al 2019, percentuale che nell'estate 2022 salirà all'80%. Confermate molte rotte come quelle dagli scali milanesi, da Roma, Pisa, Napoli e Verona.



“Ryanair inserirà un Venezia-Cork da marzo con una frequenza di due volte a settimana - sottolinea Monica MacLaverty, Southern Europe Manager -. Volare su Cork permette un accesso diretto alla parte ovest e sud del Paese per esplorare altre aree, soprattutto a vantaggio dei repeater”.