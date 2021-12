Stati Uniti: domani le nuove misure anti Covid

09:57

Dovrebbero essere annunciate ufficialmente martedì le nuove misure che gli Stati Uniti metteranno in campo per contrastare la diffusione della variante Omicron del Covid sul loro territorio.

Secondo il New York Times, sarebbe confermata la notizia che gli Usa richiederanno un tampone negativo realizzato 24 ore prima della partenza, mentre alle nuove restrizioni si aggiunge il prolungamento dell’obbligo di indossare la mascherina sui mezzi di trasporto (aerei, bus, treni) e all’interno di stazioni e aeroporti.

L’obbligo di mascherina, che era in scadenza il 18 gennaio, sembra verrà prolungato fino a marzo 2022.



Misure restrittive urgenti sono state applicate anche dal Governo Usa nei confronti dei viaggiatori provenienti da alcuni Paesi dell’Africa, come in Europa.