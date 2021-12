Israele, Dani Shahar è il nuovo direttore generale del Ministero del Turismo

19:33

Dani Shahar è il nuovo direttore generale del Ministero del Turismo di Israele. La nomina è stata approvata dal governo e Shahar prenderà il posto di Amir Halevi a apartire dal 4 gennaio 2022. Halevi lascerà l’incarico dopo 9 anni.



Shahar, precisa una nota dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, è Generale di Brigata (Res) e ha una lunga carriera negli ambiti dell’organizzazione pubblica e militare. Arriva al Ministero del Turismo, infatti, dopo essere stato direttore dell’Autorità Israeliana per la Prevenzione della Violenza e dell’Abuso di Alcol e Droghe. In precedenza era stato Direttore del dipartimento City Without Violence al Ministero della Pubblica Sicurezza, dopo aver ricoperto i ruoli di Direttore Generale e Vice Direttore Generale delle Operazioni nel Municipio di Netanya.



Shahar ha ricoperto diversi ruoli di comando, tra gli altri, come vice capo distretto, comandante di brigata, comandante dell’unità di commando navale, comandante dell’unità sotto copertura Shimshon e molti altri.

Formazione

Laureato in Scienze Politiche, Shahar ha conseguito un Master in Amministrazione Pubblica e inizierà la sua nuova carriera in un periodo nel quale il Ministero del Turismo sta lavorando duramente per creare pacchetti di assistenza finanziaria per il settore turistico e per creare soluzioni di marketing creative che possano servire quando la pandemia sarà terminata.



“Ringrazio il Ministro per la fiducia che ha riposto in me - ha commentato -. Ho un obiettivo chiaro: guidare il settore del turismo israeliano verso risultati importanti, in linea con la politica del Ministro”.