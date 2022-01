Tornano a New York i tour delle venue di Sex and the City

16:15

Con il seguito di Sex and the City che sta andando in queste settimane in tutto il mondo, On Location Tours ha ricominciato a offrire il suo Sex and the City Hotspots Tour per le strade di New York.

Il tour è disponibile sia per gruppi, con bus, della durata di 3,5 ore, oppure in forma privata, realizzato tutti i giorni per circa un’ora di durata. Si ripercorrono tutte le venue più iconiche della serie, dove Carrie Bradshaw e le sue amiche hanno vissuto le loro avventure.



Si va dal Greenwich Village, a SoHo al Meatpacking District. Gli ospiti del tour ricevono un cupcake Magnolia Bakery e hanno l'opportunità di bere un drink al famoso bar di ONieal. Le guide turistiche per questo tour sono attrici locali.



On Location Tours mette a disposizione anche tour legati ad altre produzioni cinematografiche o a serie TV, da Gossip Girl a Marvelous Mrs. Maisel, ai Soprano e altri ancora.