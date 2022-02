Arabia Saudita: al via il piano per lo sviluppo del turismo digitale

15:42

Il ministro del Turismo dell’Arabia Saudita, Ahmed Al Khateeb (nella foto), ha annunciato un piano triennale per lo sviluppo del turismo digitale. Il Ministero del Turismo sta infatti sperimentando nove diversi programmi che traggono spunto da 31 iniziative da sviluppare entro il 2025.

Questi programmi accelereranno la strategia nazionale per il turismo e gli obiettivi di Vision 2030, inclusi 100 milioni di nuove visite, il raggiungimento di un contributo del turismo pari al 10% del Pil e la creazione di un milione di nuovi posti di lavoro nel turismo.



Al Khateeb ha spiegato: "La strategia per lo sviluppo del turismo digitale ci aiuterà a riprogettare il turismo nel Regno e raggiungere gli ambiziosi obiettivi di Vision 2030 di far diventare l'Arabia Saudita una destinazione turistica leader a livello mondiale. L'attuazione di questa strategia da parte del Regno nei prossimi tre anni ispirerà il settore turistico a livello globale".

La strategia per il turismo digitale mira a fornire ai turisti un'esperienza più fluida e si concentra su una serie di attività come quelle della fornitura di soluzioni digitali per semplificare le procedure di viaggio o il lancio di una piattaforma unificata per collegare i fornitori di servizi turistici e le applicazioni.

Sul fronte dell’innovazione si mira a creare un ambiente sperimentale che consentirà di testare nuove soluzioni di turismo digitale. Fra gli altri temi sul tappeto, lo sviluppo del turismo sostenibile e la formazione di una forza lavoro digitale qualificata.



Al Khateeb ha proseguito: “Dobbiamo cogliere le opportunità che l'era digitale ci presenta. Diamo il benvenuto alle menti più innovative per creare le migliori soluzioni per spingere sul turismo digitale. L'Arabia Saudita continuerà a fare da pioniere e guidare questi sforzi su scala nazionale e globale, creando più posti di lavoro, più prosperità e portando più visitatori nel Regno".