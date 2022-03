Working Holiday Visa, l’Australia rimborsa il costo del visto

14:45

Visto rimborsato per i giovani italiani che decideranno di viaggiare in Australia per un’esperienza vacanza lavoro. È questo il cuore della nuova campagna lanciata da Tourism Australia per incentivare l’esperienza della Working Holiday nel Paese.

"Il costo del visto Working Holiday Visa è rimborsabile per i giovani che arriveranno in Australia entro il 19 aprile 2022” ha detto Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia.



I detentori del Working Holiday Visa completamente vaccinati possono entrare in tutti gli stati e territori senza quarantena a partire dal 21 febbraio 2022, ad eccezione del Western Australia che apre a partire dal 3 marzo 2022.



L’iniziativa di prevedere il rimborso del visto (una cifra pari circa a 310 euro) è stata lanciata per potenziare gli arrivi e l’occupazione in alcuni settori, come il turismo, che soffrono di carenza di lavoratori a causa della pandemia di Covid 19.