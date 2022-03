Thailandia, allo studio lo stop ai test per i vaccinati

12:23

La Thailandia, che sta già facendo i conti con il crollo del mercato chiave dei russi, prevede di semplificare l’ingresso dei visitatori internazionali per favorire la ripresa dell’incoming.

Prenderà dunque in considerazione nei prossimi giorni l’eliminazione del requisito del test Covid prima dell’arrivo per i turisti vaccinati. L’assicurazione medica minima potrebbe inoltre essere ridotta a 10mila dollari, secondo quanto riportato da TravelMole.

Queste misure sono state proposte dal Ministero della Salute della Thailandia e saranno prese in considerazione dalla task force Covid. I viaggiatori dovrebbero comunque fare un test Pcr all'arrivo e un test antigenico rapido autosomministrato il quinto giorno.