Le Regioni dell'Australia si presentano al trade

16:41

L'Australia ha riaperto i confini e nell'ottica di scoprire il Paese in modo mirato, approfondendo una singola zona e non più volando da una parte all'altra come si faceva spesso in passato, ogni Stato si propone al trade con le proprie peculiarità.

Il Western Australia, per esempio, punta sui 12mila chilometri di costa, sulla 'wildlife' per i più avventurosi che non temono una nuotata con gli squali e ancora sui tanti luoghi instagrammabili.



Il South Australia, invece, mette al centro la sostenibilità tanto che Adelaide è stata insignita dello status di National Park City nel 2021. Si tratta di una destinazione gettonata tra gli italiani per i viaggi di nozze, dove la maggiore attrazione è Kangaroo Island con le sue strutture ricettive di lusso.



Per gli amanti dell'on the road c'è poi il Northern territory. Qui, oltre a scoprire la cultura aborigena, si può fare trekking e alloggiare in glamping circondati da panorami sorprendenti.



Lo Stato del Victoria punta su Melbourne, città che vede crescere il numero di hotel e che a settembre darà il benvenuto a Ritz-Carlton, e su Victoria dove il lusso incontra il green, dove toccare con mano il contatto con la natura.



Il Queensland, infine, rivela un volto completamente rinnovato. Brisbane si catapulta sullo scenario mondiale come metropoli all’avanguardia, con l'apertura di alberghi 4 e 5 stelle, di boutique hotel ecosostenibili e con caratteristiche architettoniche particolari.



Gaia Guarino