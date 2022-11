Spagna, boom di stranieri nei primi 9 mesi del 2022

14:10

Superano quota 55,9 milioni i turisti stranieri che hanno visitato la Spagna nei primi 9 mesi del 2022. Il dato, che segna una crescita del 183,5% rispetto allo stesso periodo del 2021, arriva dall’INE – Istituto Nazionale di Statistica spagnolo.

La spesa dei visitatori esteri - riporta Hosteltur - ha raggiunto 68.137 milioni di euro, circa il 209,7% in più della passata stagione.



I mercati di riferimento

Primo mercato è stato il Regno Unito, da cui sono arrivati 12 milioni di turisti, per una crescita annua del 414,6%. A seguire la Francia, con oltre 7,9 milioni di visitatori (+ 96,1%); e la Germania, con 7,7 milioni (+127,5%).



Per quanto riguarda le regioni autonome, le Baleari hanno registrato i numeri maggiori, 11,6 milioni di visitatori internazionali, in aumento del 128,8% sul 2021. Subito dietro la Catalogna, con 11,5 milioni di turisti stranieri e un aumento del 208,2%; e le Canarie, con 8,7 milioni di stranieri, in crescita del 272,1%.