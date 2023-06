Giordania, l’Italia in prima posizione per arrivi nel Paese

12:55

Il mercato italiano è il primo in Europa come arrivi sulla Giordania. La notizia arriva dal Jordan Tourism Board, che conferma come i turisti tricolore nei primi 4 mesi dell’anno abbiano raggiunto i 55.901 arrivi, posizionando il nostro Paese saldamente in prima posizione in Europa, davanti a Germania e Francia, entrambe con 35mila arrivi.

Il successo della destinazione, secondo Jtb, è riconducibile all’offerta diversificata della Giordania, che alla tradizionale offerta di turismo culturale e religioso ha affiancato proposte di alto livello per il turismo attivo, con percorsi come il Jordan Trail e il Jordan Bike Trail di oltre 600 km da percorrere a piedi e in bicicletta. Importante è anche l’offerta di turismo benessere, soprattutto sul Mar Morto.



Un ruolo fondamentale nell’incremento degli arrivi dall’Italia lo giocano i numerosi collegamenti aerei di Royal Jordanian e di tre compagnie low cost da cinque aeroporti italiani (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Bologna, Venezia Marco Polo e Venezia Treviso).