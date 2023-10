Al via la campagna globale ‘Made in Singapore’

12:55

Nuova campagna globale per Singapore Tourism Board. Con il claim Made in Singapore, la città del Leone parte così alla conquista dei viaggiatori di tutto il mondo mettendo in campo tutte le pecuiliarità della destinazione attraverso uno storytelling audace e divertente.

"La campagna Made in Singapore si basa sul nostro destination brand Passion Made Possible, il quale incarna lo spirito di Singapore di soddisfare le passioni individuali e creare nuove possibilità - spiega Kenneth Lim, assistant chief executive di Stb -. Con questa nuova campagna, vogliamo rafforzare l’idea di Singapore come una destinazione in grado di trasformare l'immaginazione in realtà".