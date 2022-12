14:00

Partiranno a metà dicembre nelle principali città italiane le selezioni di Ita Airways per l’inserimentonegli equipaggi di oltre 1200 figure nel 2023. Attraverso una nota, la compagnia – che sul fronte della vendita conferma che “continuano le interlocuzioni positive e costruttive con Lufthansa” - ha reso noto di aver dato il via libera al piano di assunzioni annunciato nelle scorse settimane, che prevede l’ingresso di nuove risorse nelle posizioni di assistenti di volo, aspiranti e certificati, piloti e comandanti.

Il nuovo personale navigante verrà selezionato in vista del potenziamento della flotta, che partendo dagli attuali 65 velivoli vedrà l’arrivo nel prossimo anno di 39 macchine, di cui 9 di lungo raggio.



Le selezioni

Le selezioni saranno effettuate dai recrtuiter del vettore, in collaborazione con CVing, società specializzata in progetti e servizi digitali legati al mondo Hr.



Le giornate di recruiting si terranno il 14 dicembre a Roma, presso il TH Roma Carpegna Palace (via Aurelia, 481) e il 16 dicembre a Milano, presso il Crowne Plaza Milan Linate (via K.Adenauer, 3, San Donato Milanese).



Le posizioni professionali ricercate, nel dettaglio, sono: assistenti di volo certificati, aspiranti assistenti di volo e piloti.



La partecipazione alle giornate di selezione sarà totalmente gratuita. Sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma Eventbrite, cliccando il link presente sia sulla pagina Facebook che sul profilo Linkedin di CVing.



Le stime di crescita

Il vettore porta avanti così il suo piano industriale, annunciando anche un miglioramento della performance commerciale. La società stima infatti di chiudere il 2022 con un risultato di ricavi superiore al budget aggiornato sulla base della capacità effettiva grazie a risultati migliori sia nella tariffa media che nel load factor.