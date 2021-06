Colibrì in Costa Rica

10:01

Vacanze spaziali quest’anno per Jeff Bezos. Il 20 luglio il re delle vendite online realizzerà il suo sogno da bambino, lanciandosi nello spazio sulla navicella New Shepard. Invidiosa? No, non sento il richiamo dello spazio, anche perché sul nostro pianeta ci sono tantissimi posti che devo ancora scoprire, e molti altri dove vorrei tornare.



Spesso le località più intriganti sono quelle viste quasi per caso; brevi istantanee lungo un itinerario importante che più che luoghi veri e propri sono sensazioni, a volte forti a volte leggere come il battito d’ali di una farfalla. Mi è successo in Costa Rica dove la natura mi ha travolto con un’esuberanza e una minuziosità tale che una rana verde e blu, non più grande di un seme di zucca e con quattro zampe colore rosso ciliegio, mi pareva il più splendido quadro mai dipinto.



Quella strepitosa natura costaricana mi ha giocato un brutto scherzo. Ci trovavamo in un ‘soda’, un tipico punto di ristoro lungo la strada dove avevamo fatto sosta per avvistare dei colibrì attratti, ci ha spiegato la guida, dal mangime appeso fuori dai padroni di casa.



Per le antiche civiltà americane i colibrì, che sono gli uccelli più piccoli al mondo (cinque centimetri, coda e becco compresi) erano la reincarnazione dei guerrieri caduti in battaglia, e per i riflessi metallici delle loro piume rappresentavano la luce del sole.



Mentre guardo i loro voli acrobatici e il rapidissimo battito d’ali che produce un leggero ronzio vedo gli amici che parlano animatamente con la padrona di casa. Mi avvicino e vedo che nel palmo della mano la signora tiene una tarantola. Mi sento mancare, urlo e mi precipito fuori a gambe levate. Grandi gli amici che hanno cercato in tutte le maniere di calmarmi e distrarmi. Ma è una brutta bestia l’aracnofobia.