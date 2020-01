Settemari e la vision trasversale: un unico kit per i tre brand

11:16

Villaggistica, tailor made e dynamic packaging. Sono le tre anime del Gruppo Settemari, che ha iniziato il 2020 con un obiettivo specifico: rafforzare le sinergie tra i suoi brand Settemari, Amo il Mondo e, ultimo arrivato, Jump.

Un percorso che ha avuto come prima, fondamentale tappa la nomina di Martino Dotti (nella foto) a sales manager incaricato di occuparsi di tutte le tipologie di prodotto che fanno capo ai tre marchi. “Ancora una volta - spiega lo stesso Dotti - l’azienda va nella direzione di soddisfare le richieste delle agenzie che hanno manifestato la necessità da avere un unico interlocutore in grado di soddisfare le esigenze dei diversi target di clientela”.



La nuova politica aziendale

Secondo step del piano la compresenza dei marchi nel nuovo ‘Kit Selection’ per le agenzie con il quale, precisa Dotti, “diamo un segnale preciso al mercato, definendo in modo ufficiale la nuova vision aziendale che sarà sempre di più all’insegna della trasversalità tra tutta la sua offerta”.



Il kit include un totem, un folder con i vantaggi per le adv, porta voucher, etichette bagaglio e un flyer incentrato su benefit e sconti offerti anche alla clientela, grazie a operazioni di comarketing siglate con aziende quali Ciak Roncato e Photoservice.