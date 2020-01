Raro by Nicolaus rivenditore ufficiale di Dubai Expo 2020

12:49

Raro by Nicolaus è tra i rivenditori ufficiali di Dubai Expo 2020. Con una programmazione ad hoc, il marchio del gruppo Nicolaus coprirà l’intero periodo della manifestazione, dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021.

“Con grande soddisfazione ci presentiamo al mercato in qualità di rivenditori ufficiali di un evento epocale quale Dubai Expo 2020 – commenta in una nota Vito Facciolla, product manager Raro by Nicolaus -. Nel corso di questi anni, grazie al lavoro svolto in collaborazione con differenti partner, siamo diventati uno degli operatori di riferimento sulla destinazione e prevediamo un forte aumento delle vendite in occasione dell’evento, che andrà a rafforzare il trend già in essere di incremento delle richieste. La destinazione, infatti, sta continuando a crescere in virtù della sua versatilità, del lavoro svolto sulla programmazione e della sua collocazione strategica per i viaggi combinati”.



Tra le proposte di punta il pacchetto groupage da 15-24 persone, pensato per i mini gruppi. Inoltre, i clienti dell’operatore che sceglieranno una proposta di vacanza ‘Dubai Expo 2020 con Raro’ avranno in omaggio 1 biglietto di ingresso per la manifestazione ed una guida in loco a loro disposizione.