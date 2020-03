P&O Cruises e Cunard: un credito ai passeggeri che cancellano

14:53

Anche P&O Cruises e Cunard seguono la politica di flessibilità adottata da numerose altre compagnie di crociera per venire incontro alle esigenze dei clienti in questo momento.

Pubblicità

I due brand di Carnival UK danno ai passeggeri la possibilità di annullare le partenze prenotate fino al 31 agosto 2020 con sole 48 ore di anticipo. In caso di rinuncia al viaggio riceveranno un credito di crociera futuro equivalente alle spese di cancellazione e riscattabile per qualsiasi crociera fino alla fine di marzo 2022, su prenotazioni effettuate prima del 31 dicembre 2021.



Il credito, spiega TTG Media, non è rimborsabile ma può essere utilizzato su più viaggi ed è completamente commissionabile agli agenti.