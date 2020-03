Tour2000 America Latina: al via la formazione degli agenti per area geografica

10:05

Due settimane e 12 appuntamenti per mettere a fuoco diverse destinazioni dell’America Latina, con uno speciale punto su Messico e Caraibi con Cuba e Repubblica Dominicana.

Questo l’impegno di Tour2000AmericaLatina, che ha messo a punto una serie di incontri formativi online moderati dal direttore commerciale Bruno Normanno, ai quali parteciperanno fra gli altri Marino Pagni, general manager e Claudia Cascioli, responsabile booking Messico.



“Abbiamo scelto di intraprendere webinar riservati agli agenti di viaggi di specifiche aree geografiche perché crediamo sia vincente presentare la nostra forza commerciale con la nostra nuova programmazione" afferma Bruno Normanno.



Molti webinar saranno sui nuovi tour per scoprire il Messico come Messico El Sueno, per visitare Città del Messico, la città coloniale di San Cristóbal de Las Casas e i templi di Palenque, Campeche, Mérida e le rovine archeologiche di Uxmal e Chichén-Itzá per poi rilassarsi sulla Riviera Maya.