Egitto: in arrivo piano di incentivi per i voli internazionali

15:55

Sconti per le compagnie aeree e incentivi per i turisti internazionali. L’Egitto si prepara a rimettere in moto la macchina del turismo e, in attesa di definire la data per la riapertura ai voli dall’estero, mette a punto una serie di misure volte a favorire la ripresa dei flussi dai principali mercati di riferimento come l’Italia.

I dettagli

In seguito a un vertice tra il ministro del Turismo e delle Antichità Khaled El-Enany e a quello dell’Aviazione civile Mohamed Manar è stato stabilito che il Paese metterà in campo sconti del 50 per cento sulle fee per gli atterraggi e i parcheggi degli aerei in arrivo in aggiunta a una riduzione del 20 per cento dei costi dei servizi di terra. Il tutto verrà applicato negli aeroporti del Sud Sinai, Hurghada e Matrouh. Prevista anche una riduzione de 10 per cento sul costo del carburante.



Per chi viaggerà con EgyptAir, infine, sarà possibile avere sconti del 20 per cento sui biglietti di ingresso nei musei e nei siti archeologici di tutto il Paese.