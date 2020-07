Veratour riparte e riceve il premio di Industria Felix

13:30

Un riconoscimento come “miglior impresa del settore Turismo della Regione Lazio per performance gestionale e affidabilità finanziaria”. A vincere per il secondo anno consecutivo il ‘Premio Industria Felix – l’Italia che compete’ è Veratour, come rivendica con orgoglio il direttore generale del tour operator, Stefano Pompili (nella foto), che sottolinea come questo riconoscimento garantisca la solidità di un’impresa che, negli anni passati, ha riportato sempre ottimi risultati.

Il premio, infatti, si basa sulla gestione degli anni precedenti ed è un riconoscimento all'inventiva, alla determinazione e allo zelo di chi riesca a costruire un'attività capace di garantire solidità e crescita.

Le riaperture

Ora, però, è fondamentale ingranare la marcia: “È un periodo complesso che richiede tutta la nostra abilità e concentrazione – spiega Pompili -; abbiamo ripreso le vendite per i nostri villaggi in Italia e da sabato 11 luglio apriremo strutture in Grecia e Spagna. Le norme ci impongono capienze limitate, quindi ci aspettiamo una stagione in flessione rispetto alle precedenti, ma per noi era importante ripartire”.



Nonostante l'incertezza emergono intanti i primi segnali positivi: se la maggior parte delle prenotazioni erano avvenute prima della pandemia, una percentuale di circa il 30% del totale dei viaggi per quest'estate sono nuove prenotazioni, avvenute cioè nel mese di giugno.