Per la sua programmazione estiva Sporting Vacanze ha scelto di restare entro i confini nazionali con Passione Italia, una linea nata da per due motivi, come spiega il general manager Andrea Vannucci: “La volontà di destagionalizzare la nostra programmazione, troppo concentrata su destinazioni invernali come le Maldive, gli Emirati, l’Oman e lo Sri Lanka, e un rapporto personale che ci lega ai proprietari delle due strutture che fanno parte della programmazione, ovvero Il Gattopardo di Lampedusa e la Tenuta di Murlo in Umbria”.

Il Gattopardo di Lampedusa è un boutique hotel con 10 differenti sistemazioni, situate nei tipici dammusi, con terrazzo e patio privato e alcune con vista mare.

La Tenuta di Murlo, invece, sorge nel cuore dell’Umbria ed è una delle tenute più vaste del Centro Italia, un vero e proprio paradiso di boschi incontaminati, oliveti, vallate, laghi e torrenti. La struttura dispone di tre Deluxe Room accanto al ristorante e alla piscina, un appartamento con entrata indipendente, un cottage e sette ville immerse nella natura con giardino floreale privato e piscina privata. La colazione può essere consegnata direttamente in villa oppure servita al ristorante della Tenuta, Il Caldaro.



"I nostri proddotti non sono nelle Ota"

Sul rapporto con i dettaglianti Vannucci sottolinea un elemento importante: "La fruibilità delle strutture è solo tramite agenzia di viaggi. Abbiamo infatti fortemente voluto e deciso insieme ai proprietari che i prodotti non venissero inseriti, anche a tariffe più alte di quelle da noi fornite, nei circuiti delle principali Ota. Lo abbiamo fatto solo ed esclusivamente per tutelare le agenzie di viaggi dando loro un prodotto da vendere che potesse evitare concorrenze sleali in rete”.



Sul fronte del lungo raggio, invece, per le Maldive l’operatore è pronto a tornare “con una partnership rafforzata sulle nostre strutture in esclusiva – spiega Daniela Narici, responsabile sviluppo vendite Italia -: Heritance Aararh e Adaraan Select Meedhupparu. Abbiamo già in casa prenotazioni ex novo per il Capodanno e per l’inverno 2021 e un progetto speciale già partito con una selezione di agenzie”.